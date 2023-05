Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Nach Bedrohung mit Beil: Beamte werden von Gruppe attackiert Von dpa | 01.05.2023, 11:33 Uhr

Mit einem Fleischerbeil hat ein Mann eine 20-Jährige und einen 19-Jährigen in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht zu Montag bedroht. Im Zuge des folgenden Polizeieinsatzes wurden Beamte von einer Personengruppe angegriffen und bedroht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.