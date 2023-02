Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Nach Axt-Attacke in Neubrandenburg: Prozess beginnt Von dpa | 14.02.2023, 01:47 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) ein Prozess gegen einen Mann, der einen Bekannten in Neubrandenburg mit einer Axt angegriffen und verletzt haben soll. Dem Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Der Fall hatte im Nordosten für Aufsehen gesorgt, weil der 43-Jährige danach noch mit der Axt durch Neubrandenburg gefahren sein soll und die Polizei öffentlich vor ihm gewarnt hatte. Mehrere Hubschrauber waren damals im Einsatz.