Hundehalter „an die Leine“ nehmen: Ein Old English Bulldog hat am Sonntag eine Frau in Rostock schwer verletzt. Der Tierschutzbund MV, die Tierschutzorganisation Peta und Hundetrainer fordern einen Hundeführerschein. Foto: Uwe Anspach up-down up-down Nach Attacke in Rostock „Viele Leute haben keine Ahnung von Hunden“: Auch Kerstin Lenz vom Tierschutzbund MV fordert den Hundeführerschein Von Anja Bölck | 05.09.2022, 18:01 Uhr | Update vor 53 Min.

Hund beißt Kind, Hund beißt Frau, Hund beißt Mann. Solche Schlagzeilen sind regelmäßig in der Zeitung zu lesen. Am Sonntag war es wieder so weit. Polizeibeamte mussten in Rostock einen äußerst aggressiven Hund erschießen. „Wann kommt endlich der Hundeführerschein?“, fragt sich nicht nur Kerstin Lenz vom Tierschutzbund MV.