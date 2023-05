Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Nach Attacke gegen Polizist: Prozess gegen 24-Jährigen Von dpa | 17.05.2023, 08:10 Uhr

Acht Monate nach einer Attacke gegen einen Polizisten in Greifswald muss sich der Tatverdächtige vor Gericht verantworten. Am 23. Mai beginnt der Prozess gegen den damals 24-Jährigen, wie das Amtsgericht Greifswald am Mittwoch mitteilte. Der Polizist wurde bei der Attacke schwer verletzt. Dem Angeklagten werden gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. MV-Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte sich damals schockiert über den Angriff gezeigt.