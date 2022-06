ARCHIV - Simone Oldenburg (Die Linke), die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner Bildung MV wirbt bei urlaubenden Lehrkräften für Wechsel in Norden Von dpa | 06.06.2022, 16:13 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern wirbt unter Urlaubern aus anderen Bundesländern, um Lehrkräfte für einen Wechsel in den Norden zu begeistern. „Wir sprechen Touristen und Rückkehrer an, die ihre Familien, Freunde oder unsere schönen Urlaubsorte an den langen Wochenenden besuchen“, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Es gebe attraktive, freie Lehrerstellen an den Schulen. Nachwuchslehrkräfte, die sich für ein Referendariat auf dem Lande entschieden, erhielten beispielsweise einen Gehaltszuschlag in Höhe von 20 Prozent.