Schiffbau MV-Werften: Aktion für Verlängerung der Transfergesellschaft Von dpa | 09.05.2022, 13:44 Uhr

Aus Sicht der IG Metall muss die Transfergesellschaft der insolventen MV-Werften über den 30. Juni hinaus verlängert werden. Die Gewerkschaft hat für den Nachmittag zu einer offenen Mitgliederversammlung nach Wismar eingeladen. Es brauche zeitnah Gewissheit für die Beschäftigten über ihre berufliche Zukunft, sagte der Geschäftsführer IG-Metall in Wismar, Henning Groskreutz, am Montag. Mit jedem Tag, den die Deadline näher rücke, steige der Druck für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich auf andere Stellen und Standorte zu bewerben. Neben den ehemaligen Beschäftigten hat die IG Metall auch Vertreter aus der Politik an den Werft-Standort eingeladen.