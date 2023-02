Die Zahl der Wölfe in MV und Deutschland steigt kontinuierlich. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Backhaus will Schutzstatus von Wölfen prüfen Von Frank Pfaff/dpa | 04.02.2023, 08:48 Uhr

Die Zahl der Wölfe in Deutschland geht kontinuierlich nach oben. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Zahl der Rudel seit 2020 mehr als verdoppelt. Das heizt die Debatte darum an, ob der Wolf weiterhin den höchsten Schutzstatus benötigt, oder nicht doch bejagt werden sollte.