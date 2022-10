Horst Klinkmann Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Medizinprofessor MV-Tourismuspreis für Lebenswerk an Horst Klinkmann Von dpa | 19.10.2022, 20:17 Uhr

Der Rostocker Medizinprofessor und langjährige Chef der Gesundheitswirtschaft MV, Horst Klinkmann, ist für sein Lebenswerk mit dem Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Klinkmann habe den Begriff des Gesundheitstourismus geprägt, der seit 2006 fester Bestandteil des Masterplans „Gesundheitswirtschaft MV“ sei. „Eine Konzeption, die ohne das hohe und fachlich herausragende Engagement seiner Person nicht so erfolgreich in die Praxis umgesetzt worden wäre“, hieß es am Mittwochabend in Rostock bei der Preisverleihung zur Begründung.