Manuela Schwesig und Patrick Dahlemann Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte MV-Tag soll „Landesregierung zum Anfassen“ zeigen Von dpa | 15.03.2023, 17:36 Uhr

Der erste Mecklenburg-Vorpommern-Tag nach der Corona-Pandemie wird vom 30. Juni bis 2. Juli in Neubrandenburg stattfinden und soll eine Regierung „zum Anfassen“ zeigen. Das sagte der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), am Mittwoch vor Journalisten in der Vier-Tore-Stadt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr gesamtes Kabinett würden Interessierten Rede und Antwort stehen. Das Programm mit Leistungsschau von Firmen, Bundeswehr, Polizei, zwei Kulturbühnen und vielen Ausstellern finde im denkmalgeschützten und verkehrsberuhigten Stadtkern unweit des Tollensesees statt.