Karte mit fünf Geheimtipps Tag des offenen Denkmals 2023 in MV: Von Schlössern bis zu versteckten Schätzen Von Katrin Glüsenkamp | 07.09.2023, 18:38 Uhr Am Tag des offenen Denkmals bietet das Grand Hotel Heiligendamm ein breites Programm. Foto: Grand Hotel Heiligendamm up-down up-down

Am 10. September ist es wieder so weit: Der Tag des offenen Denkmals lädt Besucher in mehr als 200 Schlösser, Gutshäuser und Kirchen in MV ein. Darunter einige, die sonst nur selten zugänglich sind oder weniger bekannt. Hier einige Tipps mit einer Karte, wo es sich besonders lohnt.