Empörung in den Chefetagen: Rund 28.000 Unternehmer und Freiberufler in Mecklenburg-Vorpommern werden aktuell vom Land aufgefordert, ihre Corona-Soforthilfen bis zum 2. November abzurechnen. Die Frist sei viel zu kurz, moniert der Unternehmerverband Norddeutschland.

Seit 2020: Fragen zu Corona-Soforthilfen nicht beantwortet

Aber das ist noch lange nicht alles: „Eine Reihe von Fragen ist bis heute nicht geklärt. Die Unternehmen mit ihren Steuerberatern können ohne die Klärung keine korrekte Abrechnung vornehmen. Ein Fragenkatalog, den Steuerberater bereits im Jahr 2020 an die zuständigen Stellen geschickt hatten, ist bis heute unbeantwortet“, so der Verband. Zudem seien im Nachgang die Förderkriterien immer mehr eingeschränkt worden. Die Soforthilfen betrugen je nach Beschäftigtenanzahl zwischen 9000 und 60.000 Euro.

Offen ist laut Verband beispielsweise, ob Einnahmen und Ausgaben Brutto oder Netto anzusetzen seien. Oder: Was ist mit Rechnungen, die schon vorher gestellt waren und innerhalb der drei Monate, in denen die Corona-Soforthilfe gewährt wurde, bezahlt wurden? Was ist mit Leistungen, die innerhalb der drei Monate erbracht wurden, aber erst später bezahlt wurden?

Unternehmerverband: „Keine unbürokratische Hilfe für Firmen“

„Das Verfahren hat mit unbürokratischer Hilfe für Unternehmen am Ende wieder nichts zu tun“, sagt Verbandspräsident Matthias Kunze. Der ohnehin seit Corona in vielen Unternehmen bestehende wirtschaftliche Druck werde mit der nun ins Haus stehenden Rückzahlung nochmals erhöht. Eine Berechnung durch das jeweilige Steuerbüro bringe weitere zusätzliche Kosten mit sich.

„Diese Rückzahlungen werden die Liquidität der Unternehmen erneut schwächen. Die unklaren Abrechnungskriterien lassen zudem die Frage offen, ob die Rückzahlungshöhe überhaupt korrekt berechnet werden kann“, so Kunze.

Eine Stellungnahme des zuständigen Wirtschaftsministeriums in MV war bislang nicht zu erhalten.