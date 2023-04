Einsamkeit ist für viele Senioren eine besondere Belastung. Foto: Frank Rumpenhorst up-down up-down Tag der älteren Generation Nicht mehr allein: MV schafft Runden Tisch gegen Einsamkeit Von Karin Koslik | 05.04.2023, 14:24 Uhr

An jedem ersten Mittwoch im April wird in Deutschland auf die Situation Älterer aufmerksam gemacht. Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit der drittältesten Bevölkerung, die Herausforderungen hier sind also besonders groß.