Wegen Schleuserkriminalität MV-Polizei erhöht Kontrollen im Grenzgebiet zu Polen Von dpa | 06.10.2023, 11:54 Uhr | Update vor 55 Min.

Im Kampf gegen die Schleuserkriminalität verstärkt die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern die Kontrollen im Grenzgebiet zu Polen. Die Polizeiinspektion Anklam werde kurzfristig die Präsenz ihrer Streifendienste im grenznahen Raum erhöhen und dabei von der Bereitschaftspolizei unterstützt, teilte das Innenministerium am Freitag in Schwerin mit. Mit den Streifen seien mobile Kontrollen gegebenenfalls auch in Kombination mit temporären stationären Kontrollen möglich.