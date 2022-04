Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Investitionen MV plant hohe Ausgaben und greift dafür tief in Sparstrumpf Von dpa | 25.04.2022, 15:27 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will ungeachtet der finanziellen Risiken durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine die Investitionen hoch halten und dabei ohne neue Schulden auskommen. „Es ist der Haushalt des Aufbruchs. Wir investieren in unser MV 2030, wie wir es uns in der MV-Koalition vorgenommen haben - wirtschaftlich stärker, sozial gerechter, umweltfreundlicher und nachhaltiger“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag im Landtag in Schwerin bei der Einbringung des Etatentwurfs für 2022/2023. Um die für die beiden Jahre geplanten Ausgaben von jeweils knapp 10 Milliarden Euro finanzieren zu können, müsse das Land aber seine Rücklagen nutzen.