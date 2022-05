Kinderschutztage in Schwerin FOTO: Bernd Wüstneck Kinderschutztage 2022 in Schwerin MV plant ein eigenes Kinderschutzgesetz Von Thomas Volgmann | 12.05.2022, 16:30 Uhr

Die bundesweiten Kinderschutztage 2022 finden in diesem Jahr in Schwerin statt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach sich für die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz aus.