Überschwemmungen befürchtet MV-Ostseeküste bereitet sich auf Sturmflut vor Von Helmut Reuter/dpa | 19.10.2023, 13:58 Uhr Stahlbrode: Wellen umspülen den Hafen am Strelasund. Die Menschen an der Ostseeküste müssen sich auf eine schwere Sturmflut einstellen. Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

An der Ostseeküste wird es stürmisch. In wassernahen Gebieten muss mit Überschwemmungen gerechnet werden. Die Vorbereitungen in den Hafenstädten laufen.