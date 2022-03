Evangelischer Gottesdienst FOTO: Silas Stein Religion MV: Neuer Landeskirchenmusikdirektor für evangelische Kirche Von dpa | 29.03.2022, 19:01 Uhr | Update am 29.03.2022

Die evangelische Kirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern hat einen neuen Landeskirchenmusikdirektor. Konja Voll werde am Sonntag im Greifswalder Dom in sein Amt eingeführt, teilte die Nordkirche am Dienstag mit. An dem Festgottesdienst werde auch Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt teilnehmen.