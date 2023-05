Bettina Martin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv up-down up-down Ministerin beim „Nordischen Klang“ Martin: MV ist „deutsches Tor zur Ostsee“ Von Christopher Hirsch/dpa | 05.05.2023, 18:12 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hat die Bedeutung der Zusammenarbeit der an die Ostsee grenzenden Länder am Freitag in Greifswald betont.