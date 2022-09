Der Herbst hat noch nicht mal richtig begonnen, schon gehen die Temperaturen in einen Bereich, in dem die Heizung angedreht werden könnte. Doch bei den mitunter extrem gestiegenen Energiepreisen wird derzeit sehr genau überlegt, ob am Thermostat gedreht wird oder nicht. Doch je weiter die Temperaturen sinken, desto schwerer fällt das Sparen.

Panikmache oder echte Sorgen?

Alles nur Panikmache oder wie geht es Ihnen kurz vor der kalten Jahreszeit? Schicken Sie uns Ihre Meinung zum Thema, zu dem wir ein Stimmungsbild für Mecklenburg-Vorpommern erstellen wollen. Wie geht es den Menschen vor Ort, abseits der großen Politik? Welche Sorgen oder Hoffnungen haben Sie? Wie fühlen Sie sich auf den Winter vorbereitet?

Interessieren würde uns auch, wie hoch Ihre Kosten für Gas tatsächlich gestiegen sind. Grundversorger und private Anbieter haben zwar mehrere Erhöhungen im Laufe des Jahres angekündigt, aber wie hoch ist sie bei Ihnen konkret? Senden Sie uns dafür gern Ihre (anonymisierte) Gaspreiserhöhung, aus der ersichtlich wird, wie viel Sie vorher gezahlt haben und was jetzt auf Sie zukommt. Die Daten werden intern ausgewertet.