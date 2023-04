Die Justiz soll in der Wahrheitsfindung durch Kameras bei Zeugenvernehmungen vor Gericht unterstützt werden. Foto: Christoph Hardt via www.imago-images.de up-down up-down Aufzeichnungen im Gerichtssaal MV lehnt Kameras bei Strafprozessen ab Von Thomas Volgmann | 03.04.2023, 17:02 Uhr

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will Strafprozesse künftig per Video dokumentieren. In Mecklenburg-Vorpommern sind Landesregierung und Richter dagegen.