Sorgen sich um ihre Zukunft: die Lebensmittelproduzenten in MV (Symbolbild) FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Energiekrise trifft Supermarkt-Kunden Lebensmittel-Produzenten in MV: „Preise werden weiter steigen müssen“ Von Torsten Roth | 17.08.2022, 15:31 Uhr

So deutlich wird eine Branche selten: Die Ernährungswirtschaft in MV fühlt sich von der Landespolitik allein gelassen. Was die Unternehmer kritisieren.