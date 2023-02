Bis die Isolationspflicht aufgehoben ist, müssen sich Corona-Infizierte in Mecklenburg-Vorpommern noch mindestens fünf Tage lang zu Hause abzusondern. Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Quarantäne-Regeln MV kippt Corona-Isolationspflicht – aber nicht für alle Von Udo Roll | 07.02.2023, 14:47 Uhr | Update vor 1 Min.

Corona-Infizierte in MV müssen sich ab 12. Februar nicht mehr absondern. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Was das genau bedeutet und wer sich auch weiterhin isolieren muss, lesen sie hier.