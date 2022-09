„Niemand ist bei den Kälbern“ wurde in MV gedreht. Foto: Filmwelt up-down up-down Filmkunstfest MV 2022 MV ist ein beliebter Drehort – und wird jetzt noch begehrter Von Katharina Golze | 02.09.2022, 17:08 Uhr

Immer mehr Serien und Kinofilme werden in MV gedreht. Mit einem neuen Förderprogramm sollen es noch mehr werden. Welche Filme das sind und wo am liebsten in MV gefilmt wird.