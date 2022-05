Ein zerknitterter Kassenzettel liegt in einem Einkaufswagen. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl Verbraucher MV: Inflation im April auf neuem Rekordwert von 7,7 Prozent Von dpa | 06.05.2022, 16:40 Uhr

Die Inflation hat mit 7,7 Prozent im April in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Amt des Landes am Freitag in Schwerin veröffentlichte. Im März lag das Preisniveau im Nordosten 7,6 Prozent höher als im März 2021.