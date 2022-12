Will in MV das erste Flüssiggas an Land holen: der Terminalbetreiber Regas (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Energiekrise MV holt erstes Flüssiggas an Land Von Torsten Roth | 19.12.2022, 18:39 Uhr

In MV steht die erste Flüssiggaslieferung am neuen Terminal in Lubmin an. Wann das Gas geliefert wird.