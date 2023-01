Vitali schickt seinem Freund Denys in Tschornomorsk eine kleine Überraschungstüte mit. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Transport aus MV – Wir sind dabei Vitali Häckel packt Überraschungstüte für Freund in der Ukraine Von Nicole Buchmann | 19.01.2023, 05:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Tüte wird in den Transporter von Frieder Weinhold geladen. Darin finden sich auch Generatoren, die dank Spenden von Wismarern beschafft wurden. Am Donnerstag macht er sich in Richtung Tschornomorsk auf. Wir begleiten ihn.