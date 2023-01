Gut anderthalb Stunden hat Frieder Weinhold vom Christlichen Hilfsverein gebraucht, um die Generatoren in den Wagen zu laden. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Hilfe für Ukraine – Wir sind dabei Frieder Weinhold belädt Transporter mit Generatoren und Überraschungstüte Von Nicole Buchmann | 19.01.2023, 05:00 Uhr

Bis auf das letzte Gramm durchgerechnet hat Frieder Weinhold die Ladung in seinem Transporter. Am Donnerstag macht er sich von Wismar in Richtung Tschornomorsk auf. Mit einer Überraschung im Gepäck. Wir begleiten ihn.