Corona-Folge MV hat die meisten übergewichtigen Kinder Von Karin Koslik | 02.05.2023, 13:58 Uhr

Es ist das dicke Ende der pandemiebedingten Einschränkungen: Nirgends ist der Anteil der Mädchen und Jungen mit Adipositas so hoch wie im Nordosten Deutschlands – und nirgends war der Anstieg in den letzten Jahren so deutlich.