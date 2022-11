„Die mutigen Proteste verdienen Anerkennung und tiefen Respekt“, sagt Innenminister Christian Pegel. Symbolfoto: IMAGO/Jacob Schröter up-down up-down Innenministerkonferenz MV fordert bundesweiten Abschiebestopp für Iraner Von Thomas Volgmann | 30.11.2022, 16:33 Uhr

Knapp 600 Iraner leben in Mecklenburg-Vorpommern. Auf der dreitägigen Innenministerkonferenz in München will sich das Land für einen bundesweiten Abschiebestopp in den Iran einsetzen.