Eine zweite Booster-Impfung gegen das Corona-Virus wird für Menschen über 70 und für Patienten mit Vorerkrankungen empfohlen. FOTO: via www.imago-images.de Boostern gegen Corona MV-Experte Reisinger: „Dann hätten wir kein Problem mit Todesfällen mehr“ Von Udo Roll | 29.03.2022, 18:31 Uhr

Infektiologe Emil Reisinger rät älteren Menschen in MV dringend zur Boosterimpfung. Die meisten Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gebe es in der Altersgruppe ab 65. In zwei Risikogruppen soll nun für die zweite Auffrischung geworben werden.