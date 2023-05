Mangel an Antibiotika-Säften Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Arzneimittel MV ergreift Notmaßnahmen gegen Antibiotikamangel Von dpa | 03.05.2023, 17:06 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ergreift Notmaßnahmen gegen den aktuellen Mangel bei Antibiotika für Kinder. Das Land werde Apotheken und pharmazeutischen Großhändlern befristet die Einfuhr von antibiotikahaltigen Säften für Kinder gestatten, die in Deutschland eigentlich nicht zugelassen oder registriert sind, gab Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bekannt. Dabei gehe es beispielsweise um die Beschaffung von nicht in deutscher Sprache gekennzeichneten Medikamenten.