Kriminalität MV einziges Land ohne Geldautomaten-Sprengung Von dpa | 12.07.2023, 14:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist 2022 das einzige Bundesland gewesen, in dem kein Geldautomat gesprengt wurde. 2021 hatte es noch fünf Fälle gegeben, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten“ des Bundeskriminalamts hervorgeht. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr 496 Fälle - 26,5 Prozent mehr als 2021. Dabei erbeuteten die Täter fast 30 Millionen Euro. Die meisten Angriffe auf Geldautomaten gab es demnach mit 182 in Nordrhein-Westfalen.