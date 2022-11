Fahrkartenautomat Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Nahverkehr MV arbeitet an Jahres-Fahrschein für Senioren Von dpa | 04.11.2022, 17:51 Uhr

Ungeachtet der Einigung von Bund und Ländern auf ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr arbeitet Mecklenburg-Vorpommern weiter an der Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für Senioren. Das sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich erklärte er: „Zunächst werden wir uns in Mecklenburg-Vorpommern auf die Einführung des Deutschlandtickets konzentrieren.“