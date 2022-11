Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Mutter stürzt mit Fahrrad: Sechsjährige schwer verletzt Von dpa | 23.11.2022, 23:00 Uhr

Eine Sechsjährige ist bei einem Fahrradsturz in Schwerin schwer verletzt worden. Das Mädchen war gemeinsam mit seiner Mutter unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 21-Jährige habe am Dienstagnachmittag auf der Goethestraße im Stadtteil Feldstadt aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad verloren und sei gestürzt. Dabei sei ihre Tochter, die einen Helm trug, schwer und sie selbst leichter verletzt worden. Ersten Erkenntnisen zufolge saß das Mädchen nicht auf einem Kindersitz, wie es hieß. An der Unfallstelle fährt die Straßenbahn, zwischen den Schienen und parkenden Autos ist nur wenig Platz.