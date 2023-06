Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Mutmaßlicher Ladendieb: 4000 Euro an Drogeriewaren gefunden Von dpa | 16.06.2023, 17:47 Uhr

Drogeriewaren im Wert von rund 4000 Euro hat die Rostocker Polizei in einem Auto gefunden. Unmittelbar davon entfernt wurde am Donnerstag ein 25-Jähriger in einer Drogerie beim Klauen erwischt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann soll Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro in seinen Rucksack gepackt haben, welcher speziell zum Umgehen der Diebstahlsicherung des Ladens präpariert gewesen sein soll. Ein Ladendetektiv hinderte ihn an der Flucht und übergab ihn schließlich an die Polizei. Nun soll eine kriminaltechnische Untersuchung abschließend klären, ob es sich um den Wagen des Tatverdächtigen handelt.