Schule in Altentreptow Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Mutmaßlicher Drogentod: Psychologen auch Mittwoch an Schule Von dpa | 27.06.2023, 16:24 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen sollen ihre Mitschüler und Lehrer auch am Mittwoch in der Schule von Psychologen betreut werden. Die Schulpsychologen vom mobilen Team des Staatlichen Schulamtes Neubrandenburg würden auch erneut in Altentreptow sein, um „hier die Sorgen der Kinder, aber auch der Lehrkräfte einzufangen“, sagte die zuständige Schulrätin Kirsten Reen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.