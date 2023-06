Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Mutmaßlicher Drogenhandel: Urteil gegen 48-Jährigen erwartet Von dpa | 12.06.2023, 01:34 Uhr

Das Landgericht Rostock will am Montag (12.00 Uhr) sein Urteil gegen einen 48 Jahre alten Mann verkünden, der sich wegen des Handels mit Marihuana, Haschisch und Kokain verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft forderte viereinhalb Jahre Haft für ihn, die Verteidigung plädierte auf eine „aussetzungsfähige Haftstrafe“, was ein Höchstmaß von zwei Jahren bedeuten würde. Zentral wird die Frage sein, ob das Gericht ihn als Mittäter oder Gehilfen sieht.