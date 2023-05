Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Rügen Mutmaßlicher Dieb vergisst Medikamente und meldet sich Von dpa | 11.05.2023, 13:02 Uhr

Wegen vergessener Medikamente in einem Rucksack ist ein Rentner auf der Insel Rügen ins Visier der Polizei geraten. Dem 78-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag für zwei Einbrüche verantwortlich zu sein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Eine Augenzeugin hatte den Täter in der Nacht aus einem Friseursalon in Sassnitz kommen und flüchten sehen.