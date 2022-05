ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Ludwigslust-Parchim Mutmaßlicher Dieb liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Von dpa | 07.05.2022, 08:42 Uhr

Der Fahrer eines als gestohlen gemeldeten Wohnmobils hat sich am Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 33-Jährige sei nach längerer Verfolgung schließlich am Freitag in Dersenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) festgenommen worden, wie die Polizei am Abend mitteilte.