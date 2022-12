Landgericht Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Urteil am Dienstag Mutmaßlichem Wohnmobil-Dieb droht lange Haft Von dpa | 12.12.2022, 09:44 Uhr

Im Prozess um eine Wohnmobil-Diebstahlserie im Nordosten am Landgericht Rostock droht einem mutmaßlichen Täter eine lange Haftstrafe. Wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte, hat die Staatsanwaltschaft wegen schweren Bandendiebstahls sieben Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe verlangt. Der Angeklagte soll sich für zehn solcher Fälle im Jahr 2021 verantworten. Die Verteidigung habe eine deutlich geringere Haftstrafe verlangt. Das Urteil soll an diesem Dienstag verkündet werden.