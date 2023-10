Mehr als zehn Wochen vor Silvester hat die Bundespolizei am Autobahn-Grenzübergang Pomellen zwei mutmaßliche Feuerwerksschmuggler ertappt. Im Wagen der zwei Männer, die aus Polen kamen und nach Berlin wollten, wurde am Mittwoch Pyrotechnik mit einem Gewicht von knapp 200 Kilogramm beschlagnahmt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte. Alle Böller, die im Kofferraum lagen, hatten kein amtliches Prüfsiegel, das in Deutschland vorgeschrieben sei. Der 33-jährige Fahrer und sein 29 Jahre alter Beifahrer müssten sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Auf dieses Delikt steht laut Bundespolizei Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Zudem müssten die mit solcher illegalen Fracht ertappten Leute auch die Kosten für die Entsorgung der beschlagnahmter Feuerwerkskörper tragen. Auf der A11 Stettin-Berlin sowie der A20 nach Schleswig-Holstein gehen Zoll und Bundespolizei immer wieder, speziell vor dem Jahreswechsel, Schmuggler mit illegalen Böllern aus Osteuropa ins Netz. Derzeit finden an der deutsch-polnischen Grenze in Pomellen an der A11 wegen der Schleuserproblematik stationäre Grenzkontrollen statt.