Musical «Der geteilte Himmel» Musical-Uraufführung „Der geteilte Himmel" nach Christa Wolf Von dpa | 20.01.2023, 02:17 Uhr

Eine Liebe scheitert an politischen Umständen. Dies geschieht weltweit und ist auch in der DDR geschehen. Die große ostdeutsche Nachkriegsautorin Christa Wolf erzählt davon in „Der geteilte Himmel“. Das Buch kommt jetzt als Musical auf die Bühne.