Mit etwa 80 Naturfotos will das besucherstärkste Museum der Mecklenburgischen Seenplatte - das Müritzeum - Gäste über den Jahreswechsel anlocken. Wie eine Sprecherin des Natur-Informationszentrum in Waren am Freitag sagte, werden bis Ende März 2023 die Sieger-Fotoarbeiten des internationalen Naturfoto-Wettbewerbes „Glanzlichter“ aus dem Jahr 2021 gezeigt. Dazu zähle auch das Siegerbild des Spaniers Fran Rubia. Es heißt „Der Beobachter“ und zeigt, wie einsam ein Rotfuchs in einer Schneelandschaft sitzt. Die Eröffnung der „Glanzlichterschau“ sei an diesem Samstag geplant.