Müritz Sail lockte wieder Tausende Von dpa | 21.05.2023, 18:31 Uhr

Ungeachtet des zeitweise kühlen Wetters haben die Veranstalter des maritimen Volksfestes Müritz Sail auch 2023 eine positive Bilanz gezogen. „Die sportlichen Angebote wie die Wassersport-Trendsportarten, Feuerwerk mit Lasershow und die Genussmärkte haben Tausende Besucher an die Müritz gelockt“, sagte Organisator Steffen Kerfers am Sonntag in Waren an der Müritz. Zu den Höhepunkten habe der Rekordversuch im Wellenreiten mit sogenannten PumpFoils am Sonntag gehört. Dabei glitten etwa zehn Freizeitsportler mit Muskelkraft auf kleinen Surfbrettern etwa ein bis zwei Kilometer über die Müritz auf einer von einem Motorboot erzeugten Welle.