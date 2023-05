Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Motorroller nacheinander in Brand gesetzt: Polizei ermittelt Von dpa | 16.05.2023, 15:49 Uhr

In Greifswald sind kurz nacheinander zwei Motorroller in Brand gesetzt worden. Beide Fahrzeuge brannten zwischen Montagabend und Dienstagfrüh im Stadtteil Schönwalde I, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Feuerwehr löschte beide Brände.