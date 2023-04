Auch eine Ausfahrt durch die Mecklenburgische Seenplatte gehört zum Programm beim Mecklenburger Motorradtreffen 2023 in Malchin. Symbolfoto: dpa up-down up-down Veranstaltung feiert Jubiläum Mecklenburger Motorradtreffen: Malchin bereitet sich auf tausende Motorradfans vor Von Winfried Wagner/dpa | 24.04.2023, 08:56 Uhr | Update vor 1 Std.

In Malchin steigt am Wochenende das 30. Mecklenburger Motorradtreffen. Am Samstag steht der Höhepunkt des dreitägigen Programms an. Auch einer der bekanntesten Freestyle-Motorcross-Fahrer wird erwartet.