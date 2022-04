ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Vorpommern-Rügen Motorradfahrerin verletzt sich nach Aufprall mit zwei Autos Von dpa | 29.04.2022, 08:24 Uhr

Bei einem Vorfahrtsfehler eines Autofahrers ist auf der Insel Rügen eine 17-jährige Motorradfahrerin verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag auf der Landesstraße 30, die Garz (Vorpommern-Rügen) mit dem Hafen der Glewitzer Autofähre verbindet. Ein 65-jähriger Autofahrer bog von einem Feldweg auf die Straße auf. Dabei habe er die Vorfahrt der 17-Jährigen auf der L30 missachtet. Die Bikerin kollidierte erst mit diesem Auto und dann mit einem zweiten Fahrzeug, das verkehrsbedingt gehalten hatte. Die 17-Jährige kam in eine Klinik, die anderen Beteiligten blieben unverletzt.