Vorpommern-Greifswald Motorradfahrer verunglückt bei Ausfahrt auf Usedom Von dpa | 19.05.2023, 07:33 Uhr

Bei einem Motorradunfall während einer Gruppenausfahrt ist ein Biker aus dem Land Brandenburg auf der Insel Usedom schwer verletzt worden. Der 57-Jährige aus Zehdenick (Oberhavel) verlor bei einem Bremsmanöver am Himmelfahrtstag die Kontrolle über das Luxus-Zweirad, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Er stürzte und kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik.