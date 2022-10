Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Motorradfahrer verunglückt auf Probefahrt Von dpa | 29.10.2022, 11:02 Uhr

Ein Motorradfahrer ist in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bei einer Probefahrt mit einer Crossmaschine schwer verunglückt. Der 28-Jährige habe das Fahrzeug kaufen wollen und sei zur Probe ohne Schutzhelm durch ein Gewerbegebiet gefahren, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Laut Mitteilung der Polizei kreuzte der Mann mit der Maschine eine öffentliche Straße, dabei habe er an einer Zufahrt eine als Sperre dienende Stahlbetonplatte übersehen und sei mit dieser kollidiert. Der Mann habe die Kontrolle über das Motorrad verloren. Er wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.