Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Ludwigslust-Parchim Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen: Schwer verletzt Von dpa | 30.06.2022, 09:40 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist ein Motorradfahrer im Landkreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich der Unfall am späten Mittwochabend auf der Bundesstraße 5 bei Ludwigslust. Der 37-jährige Kradfahrer stürzte bei Dunkelheit und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Das Motorrad sei schwer beschädigt worden, das Reh verendete.